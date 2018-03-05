Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u Babel'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti.

İlk yarının golsüz beraberlikle kapandığı karşılaşmada Beşiktaş, 71 ve 78. dakikalarda Babel'in attığı iki golle üstünlüğü sağladı.

|GOOOLL| |GOOOOOOOOOOOLLLL| |GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL|

RYAN BABEL pic.twitter.com/nQbBqDgGql — Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Mart 2018

​Alvaro Negredo, her iki golün de pasını vererek takımına önemli katkı sağladı.

Babel’in ikinci golünden sonra bizim takım 😎⚫️⚪️🦅 pic.twitter.com/1XJVZ0TOnC — Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Mart 2018

SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Maçın 68. dakikasında, koşarak sahaya inen bir taraftar, Türk bayrağı açtı ve secdeye eğildi. Güvenlik güçleri taraftarı çıkarırken, tribünler sahaya giren kişiyi alkışlayarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahüratta bulundu.

PUAN FARKI 3'E DÜŞTÜ

Beşiktaş bu skorla puanını 47'ye çıkardı. Lider Galatasaray ile puan farkını üçe düşürdü.