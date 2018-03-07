Türk eskriminde bir başarı daha

Deniz Selin Ünlüdağ'ın yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşması sonrası Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı da Avrupa'da 3. oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'na, takım müsabakalarıyla devam edildi.

İki gün önce yıldız kadınlar kılıç kategorisinde şampiyon olan Deniz Selin Ünlüdağ’ın yanı sıra Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın yarıştığı Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, ana tabloda 2. sırada yer aldığı için son 16 turunu maç oynamadan geçti.

Çeyrek finalde Ukrayna’yı 45-30 mağlup eden takım, yarı finalde karşılaştığı Rusya'ya 45-42 yenilerek 3'üncülük maçında İtalya'nın rakibi oldu.

Türk takım, İtalya'ya 45-36 üstünlük kurarak bronz madalyaya uzandı. Türkiye böylece yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da takıma tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak, takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde eden Yıldız Kadın Kılıç Türk Milli Takımı'nı kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Türk eskriminin, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum."

Öte yandan Yıldız Erkek Kılıç Türk Milli Takımı da şampiyonayı 6. sırada bitirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, 10 yıldır ektikleri tohumların meyvelerini verdiğini belirterek, "Allah’a şükürler olsun emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Ne bize güvenenleri mahcup ettik ne de bizim güvendiklerimiz bizi mahcup etti. Türk eskrimi, çok daha büyük başarılara imza atacaktır" ifadelerini kullandı.