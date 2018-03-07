En komik kırmızı kart

Eski Arsenalli Sanchez Watt, kendisine adını soran hakeme verdiği 'Watt' yanıtının 'What? (Ne?)' olarak anlaşılması üzerine hakeme itirazdan ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Diğer futbolcular hakeme durumu anlatınca kırmızı kart iptal oldu.

Premier Lig takımlarından Arsenal'in eski futbolcusu Sanchez Watt, futbol tarihine geçecek türden, tuhaf bir şekilde kırmızı kart gördü.

The phantom red card at @hemelfc



This seemed to happen:



The Ref asks Sanchez Watt for his name.



Watt gives it repeatedly but the ref hears it as ‘What? What?’



The ref shows him a red for dissent.



Parkes explains to the ref who rescinds the card.



@NonLeagueCrowd @HemelFans pic.twitter.com/z14PtEcGJZ — Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) 6 Mart 2018

© AA/ Orhan Akkanat Aykut Kocaman: Beşiktaş maçında taç hırsızlığı oldu

Artık İngiliz futbol liglerinin en alt seviyesinde yer alan Ulusal Güney Ligi'nde Hemel Hempstead forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, East Thurrock karşılaşmasında bir pozisyon sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

Kartı gösterdikten sonra maçın hakemi Dean Hulme'nin kendisine adını sorması üzerine 'Watt' yanıtını veren İngiliz futbolcu, yanlış anlaşılma kurbanı oldu.

Oyuncunun cevabını 'What? (Ne?)' olarak algılayan hakem, ısrarlı sorularına rağmen üst üste aynı yanıtı alınca kendisiyle dalga geçildiğini düşündü.

Hakem, Watt'ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Devreye giren Hemel Hepstead kaptanı Jordan Parkes, yanlış anlaşılmayı düzeltti.

Bunun üzerine kırmızı kart iptal edildi.

© REUTERS/ Stephane Mahe Nantes- PSG maçında hakem, futbolcuya önce tekme attı, sonra kırmızı kart gösterdi

Bu komik sahneler Hemel'in Twitter sayfasından şöyle takip edildi:

''Kırmızı kart: Sanchez Watt oyundan atıldı, anlaşılan hakeme itirazdan.''

''Aniden kart geri alındı.''

''Yanlışlık olmasın, Hemel'in hala sahada 11 futbolcusu var.''

ÜÇ KEZ ARSENAL FORMASI GİYDİ

2009-13 arasında Arsenal formasıyla 3 kez sahaya çıkan, hatta Lig Kupası maçında bir gol atan Watt, bu yıl Billericay Town takımından Hemel Hempstead'e transfer oldu.