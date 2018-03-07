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    Mario Balotelli

    Balotelli, İtalya'da aşırı sağdan seçilen ülkenin ilk siyah senatörüne çattı: Ya ben körüm ya da ona henüz siyah olduğunu söylemediler

    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Spor
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    Ganalı ebeveynlere sahip İtalyan futbolcu Mario Balotelli, genel seçimlerde aşırı sağcı parti Lig'den ülkenin ilk siyah senatörü seçilen Tony Iwobi'ye sert sözlerle yüklendi. Balotelli "Ya ben körüm ya da ona henüz siyah olduğunu söylemediler. Rezalet" dedi.

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    © REUTERS/ Remo Casilli
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    İtalya'da siyah olduğu için uzun süre ırkçılığa maruz kalan ve milli takımda 33 kez forma giyen Nice takımının forveti Balotelli geçen hafta sonu yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Lig partisinden ülkenin ilk siyah senatörü olarak seçilen Tony Iwobi'yi kınadı.

    62 yaşındaki Iwobi kuzey İtalya'da önemli bir göçmen merkezi olan Brescia'nın senatörü olarak parlamentoya girmişti. 

    Balotelli Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Iwobi ile Lig partisinin lideri Matteo Salvini'nin birlikte 'İşgali durdurun' yazılı tişörtlerle poz verdiği bir fotoğrafı koyarak "Ya ben körüm ya da ona henüz siyah olduğunu söylemediler. Rezalet" yorumunu yaptı.

    Iwobi ve Salvini'nin üzerindeki tişörtlerin üzerinde yazan 'İşgali durdurun' sloganı 2013'ten bu yana Kuzey Afrika'dan yola çıkıp İtalya kıyılarına ulaşmayı başaran 690.000 göçmeni hedef alıyor.

    Eski adı 'Kuzey Ligi' olan Lig partisi göçmenlerin gelişinin 'toplumsal sorunlara' yol açtığını ve İtalyan kentlerini daha az güvenli hale getirdiğini savunuyor.

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    Nijerya doğumlu olmasına karşın 1970'lerden beri İtalya'da yaşayan ve 20 yıldan fazladır Lig partisini destekleyen Iwobi ise Balotelli'ye verdiği yanıttta "Balotelli'nin ne düşündüğü umurumda değil. O harika bir futbolcu. Umarım iyi olduğu şeyle ilgilenmeyi sürdürür" ifadelerini kullandı.

    Seçimlerde Demokrat Parti'nin öncülük ettiği merkez sol koalisyon yüzde 22 oy alırken, içinde aşırı sağcı Lig partisinin de yer aldığı sağ koalisyon yüzde 37 oranında oy kazanmışı. Popülist 'Beş Yıldız Hareketi' ise yüzde 32 oranını yakalamıştı.

    Etiketler:
    Aşırı sağ, Göçmen, Lig partisi, Tony Iwobi, Matteo Salvini, Mario Balotelli, İtalya
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