Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Alex, Türkiye'ye neden geliyor?

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım başkan adaylığını yakında açıklayacağını duyurdu. Kulübün eski futbolcusu Alex ve başkan adayı Ali Koç'u da eleştiren Yıldırım "Fenerbahçe bölünüyor. Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye’ye neden geliyor?" dedi.