Kayıt
11:51 11 Mart 2018
Ankara+ 15°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Alex de Souza

    Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Alex, Türkiye'ye neden geliyor?

    © AFP 2018/ BÜLENT KILIÇ
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 18

    Fenerbahçe Başkanı Yıldırım başkan adaylığını yakında açıklayacağını duyurdu. Kulübün eski futbolcusu Alex ve başkan adayı Ali Koç'u da eleştiren Yıldırım "Fenerbahçe bölünüyor. Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye’ye neden geliyor?" dedi.

    Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Başkan Aziz Yıldırım, başkanlıktaki 20. yılı nedeniyle Fenerbahçe Ankara Şubesi ve Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nin katkılarıyla Ankara Sheraton Hotel'de düzenlenen geceye katıldı.

    Yıldırım, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    • Şampiyonluk şansını kaybetmedik. Biz şampiyon olacağız, inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Her şey Fenerbahçe için hayırlı olsun.
    • Aziz Yıldırım
      © AA/ Arşiv
      Aziz Yıldırım'a hapis istemi
      1998'de başlayan serüvende 2001 yılında şampiyon olduk ve ben bu şampiyonluğun ardından ailemle yaptığım görüşmeler sonunda başkanlığı bırakacağımı ifade ettim ama sizler ve taraftarlar bırakmamam için baskı yaptınız ve tekrar seçilerek başkanlığa devam ettim. Sonra 2002'de Galatasaray'ı 6-0 yendik, tarihe geçtik. 2004-2005'te Fenerbahçe şampiyon oldu, hep beraber kutladık. 2006'da FETÖ operasyonları başladı. Denizli'de maç 16 dakika uzatıldı ve karşılaşmanın sonunda şike yapmadığımız için maçı kaybettik.
    • Aziz Yıldırım
      © Fotoğraf: DHA
      Aziz Yıldırım: TFF'nin istifa etmesi lazım, beceriksizler
      2011'de hepimizin zorlu geçen mücadelesi sonunda tekrar şampiyon olduk. Ama 3 Temmuz sabahı önce Vatan'a, Vatan'dan hastanelere ve oradan Metris'e gittik. Demin yazımda okudunuz, 'Beni Fenerbahçemden kopardılar.' dedim. O yazıyı kaleme almamın sebebi, benimle yapılmak istenen pazarlıklardır. O pazarlıklarda, 'Sen başkanlığı bırak, biz gereğini yapacağız. 2-3 ay içerisinde dışarı çıkarsın.' dediler. Ama ben gördüm. Gördüğüm şeylerden dolayı, 'Hayır, başkanlığı bırakmayacağım. Cehennem donana kadar Fenerbahçeliyim.' dedim. Savcı son sözümü sordu, 'Dar ağacında olsak bile son sözüm Fenerbahçe' yazdırdım.
    • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
      © AA/
      Aziz Yıldırım: Yargıtay kararının neticesinin herhangi bir önemi kalmamıştır
      Allah kimseye 20 sene Fenerbahçe'de başkanlık yapmayı nasip etmez. Çocuklarıma, aileme, hepsine verebileceğim en büyük hediyedir, onurdur, şereftir. Ben bundan başka ne verebilirim onlara? Aziz Yıldırım öldüğü zaman mezarı bellidir, Karacaahmet'te. Kaçacak dediler. Hepsi kaçtı. Ben 6 yıl 3 ay ceza yemişken özel uçakla Türkiye'ye geldim. Havaalanından hapishaneye gideceğim. Onun için geldim, bilerek geldim. Ama onlar kaçtılar. Bu benim aleyhime yazıp çizenlerden kaç tane yürekli var ceza alıp da yurt dışından Türkiye'ye gelecek. Kaç tane var?
    • Alex de Souza
      © AP Photo/ Ibrahim Usta
      Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'ten, 29 Ekim mesajı
      Küfür edenlere karşı hepsiyle hesaplaşacağım. Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? (Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Fenerbahçe başkan adayı) Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. (Eski Fenerbahçeli futbolcu) Alex, Türkiye’ye neden geliyor?
    • Başkan adaylığımı yakında açıklayacağım. Zamanı var. İşte o zaman her şeyi açıklayacağım. Şimdi kulübe biri 60 milyon versin, Mehmet Ali Aydınlar ile imzaladığım sözleşmeyi hemen iptal edeyim. Yüreğim kabul etmiyor ama aklım kabul ediyor.

    İlgili konular:

    Ali Koç başkanlık adaylığını açıkladı
    Ali Koç: Fenerbahçeli değişim istiyor, ümidi de bende görüyor
    Etiketler:
    Fenerbahçe, Mehmet Ali Aydınlar, Alex de Souza, Ali Koç, Aziz Yıldırım, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam