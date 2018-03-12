Kocaman'dan 'Taç hırsızlığı' açıklaması: Şaka yaptım

"Beşiktaş'ın stadında taç hırsızlığı oldu, taç bizimdi" sözlerine açıklık getiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Şakalaşmak için, dalga geçmek için söyledim. Farklı taraflara götürenler olduğunu biliyorum. Tekrar söylüyorum sahadan atılan, kenardan atılan var ya taç, ona söylemiştim" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından Malatya deplasmanının kendileri için 'ligde var olma' maçına dönüştüğünü belirten Kocaman, oynanan futbolun ötesinde kazanma ihtiyacıyla mücadele ettiklerini, rakiplerinin ise kolay gol yemediğini ve dirençli bir futbol sergilediğini söyledi.
Kocaman, "Üst grupla bağımızın kopmaması adına önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta Galatasaray'la karşılaşacağız. Galatasaray'ı yenmeyi başaracağız" dedi.
Bir gazetecinin, "Hocam taç olayına ilişkin örnek vermiştiniz. Yanlış anlaşıldığınızı veya doğru şeyin doğru kişiler tarafından anlaşıldığına inanıyor musunuz?" sorusu üzerine Kocaman şunları söyledi:
'SÖZLERİMİN YANLIŞA DOĞRU BÜKÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'
"Ben yanlış anlaşıldığını düşünmüyorum. Yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum sözlerimin her zaman olduğu gibi. Çok net bir şekilde oradaki baskı ortamını anlatmaya çalıştım. Maçtan sonra tadımız da yoktu, belki bir kaç şakası da yapılacak bir işin bu hale doğru götürülmesi hakikaten ülkemizdeki futbol ortamının garipliğini bir kez daha gösteriyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var mı bilmiyorum. Bu oyunda avantajlarından ötürü birisi topu alıp hızlı bir şekilde attığı zaman hakemin bunu durdurması lazım eğer yanlışsa. Ben şakalaşmak için, dalga geçmek için söyledim. Taç hırsızlığı diye söylemiştim. Farklı taraflara götürenler olduğunu biliyorum. Tekrar söylüyorum sahadan atılan, kenardan atılan var ya taç, ona söylemiştim."
Aynı gazetecinin "Bu olayın aynısı bu hafta da yaşandı" demesi üzerine Kocaman "Takdiriilahi demek lazım. İlginç şeyler oluyor. Umarım biraz daha doğal seyrine döner. Zaten tek temennim, amacım, isteğim, dileğim bu doğal seyrine dönmesi. Antrenörlerin, futbolcuların kendi birikimleriyle, yetenekleriyle kendi içlerinde bu kavgayı meşru kurallar içerisinde vermeleri gerek. Ondan sonra da yenilenin yeneni tebrik ettiği, yenenin de yenilene geçmiş olsun dediği bir ortam oluşur" diyerek sözlerini tamamladı.
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