Mesut Özil'den David Villa'ya: Korkak köpek

Werder Bremen, Schalke 04, Real Madrid'de oynadıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de futbol yaşantısını sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in hayatını konu alan kitap piyasaya çıktı.
Habertürk'ün aktardığına göre, kitapta Özil'in kitapta kariyeri, transferi ve milli takımı tercih ediş süreciyle ilgili birçok özel bilgi yer alıyor.
Kitap, yıldız futbolcunun bir dönem Barcelona forması giyen İspanyol yıldız David Villa hakkında kullandığı ağır ifadeleri de aktarıyor.
'MARCELO'NUN ÖNÜNE GEÇEREK ONU KORUDUM'
"Saniyeler içinde kargaşa kopuyor. Dışarıdan birine bu sahne, birbirini iten, tehdit ve provake eden, rakibine hakaretler yağdıran farklı formalarla örülü bir yumağı andırıyor. Barcelonalı oyuncularının büyük bölümü Marcelo'nun yakasına yapışmak istiyor, üstüne yürüyor ve sıkıştırıyor. Gerçekten yakışıksız biçimde hakaretler ediyorlar. Ben Marcelo'nun önüne geçerek onu koruyorum. Başka bir aptallık daha yapmasın diye onu geri çekiyorum. Orada aklı başında davranmaya çalışırken David Villa arkamdan gelip bir anda korkak bir köpek gibi sokularak kafamın arkasına bir şaplak indiriyor. Tam bir rezalet!"
'SAĞ TEMİZ ELDİR, SOL ELLE PİSLİKLER TEMİZLENİR'
"Her zaman sağ ayağımla sahaya ayak basarım. Solak olmama rağmen, sağ elimle yemek yerim. Bunların dini gerekçesi var. Sağ temiz eldir, sol elle pislikler temizlenir. Mesela sol elimle diş fırçalarım. Sahaya ilk olarak sol ayağımı bassam oynayamam.
Santradan kısa bir süre önce Türkçe, 'Allah'ım bugünkü maçımız için bizlere güç ver ve özellikle beni, takım arkadaşlarımı sakatlıktan koru. Allah'ım sen bu rızkı hem veren hem de alansın. Bizleri doğru yoldan şaşırtma' derim. Ondan önce ısınırken Arapça İhlas ve Fatiha'yı okurum. Bu duaları küçükken annem ve babamdan öğrendim. Uykudan uyandıktan ve yemek yedikten sonra okurum. Bu bizim yaşamımızın bir parçasıdır."
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Özil ilk oruç tuttuğunda yaşadığı heyecanı ve faydalarını ise şöyle anlatıyor:
"İlk orucumu hatırlıyorum. Annem, krallara layık bir sofra hazırlamıştı. Oruç sadece yemek yememek değil, örneğin küfür etmemek ve ahlaka muhalif hareketlerde de bulunmamaktır."
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