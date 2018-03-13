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    Ali Koç

    Ali Koç: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum

    © AA/ Muhammed Enes Yıldırım
    Spor
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    Fenerbahçe Kulübü'nün haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, İstanbul'a gelecek olan sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Alex de Souza'yı Türkiye'ye kendisinin davet etmediğini söyledi.

    Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen organizasyonda konuşan Ali Koç'un açıklamaları, iletişim ekibi tarafından yönetilen 'Fenerbahçeliyiz' Twitter hesabından paylaşıldı.

    Alex de Souza
    © AFP 2018/ BÜLENT KILIÇ
    Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Alex, Türkiye'ye neden geliyor?
    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Fenerbahçe bölünüyor. Ali Koç'un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye'ye neden geliyor?" eleştirilerine yanıt veren Koç, "Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum. Geleceği bana söylendi, 'Locanızda maçı beraber izler misiniz?' dendi, hayır dedim. Alex, bir etkinliğe katılacak, ben ona da gitmeyeceğim" diye konuştu.

    Koç, Alex'in bir futbol efsanesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    "Alex'in gidiş şekli çok çok yanlıştı. Benim içimde ukde kaldı. Alex de son dönemde kulübüne haksızlık etti. Alex sadece muhalefetin değil, bütün Fenerbahçe'nin Alex'idir. Alex, Fenerbahçe seçimlerine malzeme yapılmayacak bir efsane. Ben Alex'le karşılaşmak isterim, görüşürüm de ancak bunu sizler bilmezsiniz, ben bunu seçim malzemesi yapmam. Sanki böyle önemli bir maç öncesinde Alex'i ben getiriyorum gibi yansıtılmasına üzülüyorum."

    'BELKİ DİSİPLİNE VERİLİRİM'

    Ali Koç, kulübe 'bilabedel üyelik' yapıldığını iddia ederek, şunları söyledi:

    "Bir üye başka birinin parasını ödeyerek onu üye yapıyor. Bu durum tüzüğümüze aykırı, yasal değil. Bana kulüpten bununla ilgili yazı geldi. Bununla ilgili konuşuyorum diye belki disipline verilirim. Annem ve halam aradı geçen pazar akşamı ve sordular, 'Biz de üye olalım' dediler. Pazartesi günü evrakları hazırladık kulübe yolladık ama son balotajı yakalayamadığımız için üye olamadılar. Üzüldüm. Bu bile toplu şekilde üye yapmak için uğraşmadığımızın kanıtıdır."

     

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    Etiketler:
    Fenerbahçe, Ali Koç, Alex de Souza, İstanbul
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