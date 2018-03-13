Trabzonspor Başkanı Usta: Her başkan kendi borcunu kapatsın

Trabzonspor camiası, yapılacak kongreye kitlenirken mevcut başkan Muharrem Usta, "Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir. Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor" diye konuştu.
Eski başkanlara seslenen Usta, şunları söyledi:
"Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın. Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapasın. 2010-11'de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım."
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