Trabzonspor Başkanı Usta: Her başkan kendi borcunu kapatsın

Kulübün ekonomik olarak iyi olması gerektiğini belirten Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın" dedi.

Trabzonspor camiası, yapılacak kongreye kitlenirken mevcut başkan Muharrem Usta, "Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir. Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

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A Spor'a konuşan Usta, "Geleceği yeniden planlamak gerekiyor. Trabzonspor'un her zaman zirveye oynaması lazım. Üstüne koyarak devam etmek lazım. Bu takım eksikleri tamamlanır ve gelen yönetim bunları başarır. Biz bir karar aldık. Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir'' ifadelerini kullandı.

Eski başkanlara seslenen Usta, şunları söyledi:

"Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın. Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapasın. 2010-11'de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım."