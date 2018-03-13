Sahaya silahla inen PAOK Başkanı Savvidis özür diledi

Yunanistan'da AEK ile oynan futbol karşılaşmasında 90. dakikada ofsayt sayılan golleri nedeniyle belinde silahı sahaya inen ve bu hareketi nedeniyle ülkenin birinci ligindeki maçların belirsiz bir süre boyunca askıya alınamsına neden olan PAOK Başkanı İvan Savvidis özür diledi.

Rus-Yunan iş adamı Savvidis açıklamasında "Yaşananlar nedeniyle özür dilerim. Bu şekilde sahaya girmeye hakkım yoktu" dedi.

'DUYGUSAL TEPKİ'

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada Savvidis hakemin PAOK'un 90. dakikada attığı golü ofsayt sayma kararı ve 'Yunan futbolunun genel olarak olumsuz durumu' nedeniyle 'duygusal bir tepki' verdiğini savundu.

Savvidis tek niyetinin 'Onbinlerce PAOK taraftarını provokasyon ve çatışmalardan korumak' olduğunu öne sürdü.

Savvidis, Selanik ekibi PAOK'un golünün iptal edilmesinin ardından sahaya korumaları eşliğinde, belindeki lisanslı silahı gözükecek şekilde girmiş ancak silahına kullanmaya yönelik hamlede bulunmamıştı.

Olayların ardından PAOK-AEK maçı ertelenmiş, hükümet ise ülkenin birinci ligindeki maçları belirsiz bir süre boyunca askıya alma kararı almıştı.

SELANİK SAVCISI ADLİ TAHKİKAT BAŞLATTI

Bu arada Selanik savcılığı olay hakkında asli tahkikat başlattı. Tahkikatın polisin neden olay yerinde Savvidis'i gözaltına almadığını da inceleyeceği belirtildi. Pazar günü yaşanan olay sırasında görevli bir savcı Savvidis'in gözaltına alınması talimatını vermiş ancak bu uygulanmamıştı.