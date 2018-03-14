Hacıosmanoğlu'ndan Usta'ya: Kendi borcunu ödesin, ben Trabzonspor tarihindeki tüm başkanların borçlarını ödemeye hazırım

Kısa süre önce olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın, "Zarar ettirdiğimi söylüyorlar, gerekirse içerideki paramı almam ama tüm başkanlar da kendi döneminin zararını karşılasın. Ben dahil herkes kendi döneminin borcunu ödesin" çıkışına ilk yanıt eski başkan ve yeniden adaylığa hazırlanan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan geldi.
Locaların uzun yıllar için satıldığını belirten Hacıosmanoğlu, "Kartal'daki arazide biz ciddi bir mesafe almıştık, bizden sonra işi yürütemediler, çok büyük bir kayıp var. Eğer biz görevde kalmaya devam etseydik o bahsettiği borcu kapatmış olacaktık. Muharrem Usta samimiyse ve kendi döneminin zararını ödeyecekse ben de Trabzonspor tarihindeki tüm başkanların borçlarını ödemeye hazırım. Başkan kimseyi böyle laf oyunlarıyla kandırabileceğini zannetmesin" ifadelerini kullandı.
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