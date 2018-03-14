Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için sürpriz organizasyon

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Fotomaç'a göre ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 17 Mart'taki derbi öncesinde takımın moral motivasyonunu arttırmak için harekete geçti. Yıldırım'ın 6-0'lık galibiyetin yıldızlarından birini kampa getireceği kaydedildi.

Haberde, Yıldırım'ın bugün teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı belirtildi.

Yıldırım'ın cuma akşamki sürprizi ise Galatasaray'a karşı 2002'de Kadıköy'de elde edilen 6-0'lık galibiyetin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak.

FUTBOLCULAR, ÖNCEKİ DERBİ GALİBİYETLERİNDEN SONRA DÜZENLENEN EĞLENCELERİ İZLEYECEK

Habere göre cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek.

© AA/ Avrupa'daki en başarılı Türk takımı Galatasaray

Zira Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.



