Avrupa Kulüpler Birliği, PAOK'un üyeliğini askıya aldı

Yunan Ligi AEK ile oynanan maçta PAOK Başkanı İvan Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle süresiz ertelenirken Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) devreye girdi.
© AFP 2018/ SAKIS MITROLIDIS
ECA, internet sitesinden yaptığı açıklamada, PAOK'un üyeliğini askıya aldığını duyurdu.
Açıklamada, futbol karşılaşmalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak amacıyla PAOK'un Avrupa Kulüpler Birliği'ndeki üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.
Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girip hakemleri tehdit etmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti.
Ardından Yunan hükümeti, ülkedeki en üst futbol organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi'nin süresiz durdurulmasına karar vermişti.
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