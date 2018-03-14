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    Beşiktaş - Bayern Münih

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlıyor

    © AA/ Metin Pala
    Spor
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile yaptığı rövanş maçında önemli oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti.

    Bayern Münih Beşiktaş karşısında Thiago Alcantara'nın 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

    ​Almanya'daki maçta rakibine 5-0 mağlup olan ve tur için fazla umudu bulunmayan siyah-beyazlı ekipte, Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, rövanş mücadelesinde yedek soyundu.

    ​Teknik direktör Güneş, Vodafone Park'taki karşılaşmada, bu sezon fazla şans vermediği Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek ve Necip Uysal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

    Fabricio'nun yedek soyunduğu karşılaşmada kalede Tolga Zengin, görev aldı. Grup mücadelesinde Leipzig ile Almanya'da oynanan maçta ilk 11'de şans bulan deneyimli kaleci, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez oynadı.

    ​Tolga gibi Leipzig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek ve Necip Uysal da Bayern Münih karşısında bir kez daha aynı şansı yakaladı.

    Şenol Güneş, ilk maça göre 6 farklı oyuncuyu 11'de sahaya sürdü.

    BEŞİKTAŞ 5-0 ÖNE GEÇTİ AMA…

    Vodafone Park'ta Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta zemin, soyunma odası, güvenlik kontrolleri yapılırken bir de skorbord kontrolü gerçekleştirildi.

    ​Yapılan kontroller sırasında skorborda Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında 5-0 önde olduğu gösterildi.

    Etiketler:
    Bayern Münih, Beşiktaş, İstanbul
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