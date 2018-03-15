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    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla Vodafone Park'ta karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyunu dikkatle izledi.

    Bayern Münih maçından sonra Şenol Güneş: Aslında utanıyorum

    © AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu
    Spor
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında Bayern Münih'e hatalarından dolayı 3-1 yenildiklerini söylerken taraftarların kendisine verdiği desteği de "Mahcup olarak hissediyorum. Sıkılıyorum, utanıyorum. Karşılığını ne kadar verdim diye düşünüyorum" diyerek yorumladı.

    Beşiktaş - Bayern Münih
    © AA/ Metin Pala
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    Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 16 turundaki iki yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Zaten ilk maçtaki sonuç tur şansımızı ortadan kaldırmıştı. İkinci maçta kazanamazsak da en azında kaybetmek istemiyorduk. Oyun olarak rakipten aşağı değildik. Sonuçta hatalarımızdan 3-1 mağlup olduk" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'de oynanan futboldaki temponun Şampiyonlar Ligi'nin gerisinde olduğunu kaydeden Güneş, "Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak ve tecrübemizle daha iyisini yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

    'TAKDİR EDİLMEK GÜZEL ŞEY'

    Siyah-beyazlı taraftarların kendisine verdiği desteğe değinen Şenol Güneş, şunları aktardı:

    "Hepsine teşekkür ediyorum. O gururu ben duyuyorum. Yaptığınız işin karşılığı olarak takdir edilmek güzel şey. Biz onların mutlu olması için işimizi yapıyoruz. Yenildik, soyunma odasına gittim. Çağrı olmaz diye düşünüyordum. Kendimi mahcup olarak hissediyorum. Sıkılıyorum, utanıyorum. Karşılığını ne kadar verdim diye düşünüyorum. Futbolun güzel olması için bu işi biraz irdelemek lazım. Tam tersine hep saha dışına çıkıyoruz."

    Bütün oyuncuların ellerinden gelen gayreti gösterdiğini ve ülke futbolunun daha iyi olması için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Oyuncular yaptığının karşılığını yeterli görmeyecek. Biz daha çok çalıştıracağız. Taraftar az oynayan oyuncuyu ilah yapmayacak. Yatırım daha fazla olacak. Altyapıda sabırlı olacağız. Düzeltilmesi gereken futbola bakış. Sevinmek ve üzülmek yerine daha iyisini yapmalıyız. Bayern Münih, iki maçta da aynı anlayışla oynadı" şeklinde konuştu. 

    Şenol Güneş
    © Fotoğraf: BJK
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    'OYUNCU MAAŞINI 2-3 AY GEÇ ALIYOR VE BU NORMALLEŞİYOR'

    Ayrıca Türkiye'de her şeyin bir anda değişebildiğini belirten Güneş, şunları söyledi:

    "Türkiye'de uzun vadede nasıl bir yatırım yapılacağı çok önemli. Türkiye'deki ekonomik durumları biliyorsunuz. Kulüp bütçeleri, yatırımlar ve olaylara bakış açıları çok önemli. Bugün Mustafa Pektemek neden Thomas Müller'e göre aynı seviyede değil diye soruyorlar. Zaten parasından belli bu durum. Bu Oğuzhan için de Tolgay için de geçerli, Talisca için de geçerli. Bugün Talisca oyuna girdi ancak çok fazla beğenmedim. Yorgundu çünkü. Üst üste çok maç oynamak oyuncuları zorluyor. Bugün Bayern Münih, Almanya'nın en iyi oyuncularını almak üzere bir yatırım yapıyor. Bir oyuncuya maaşını 25'inde ödeyeceksiniz. Türkiye'de bunu yapabilen 1 tane kulüp var mı? Oyuncu 2-3 ay geç alıyor maaşını ve artık bu normalleşiyor. Birine borcunuz varsa ödemelisiniz, alacağınız varsa almalısınız" diye konuştu.

    'ZATEN FİYATLARI BELLİ'

    Ekonomik olarak Türk kulüplerinin durumunun ortada olduğunu anlatan Güneş, "Ülke futbolunun yapısıyla ilgili sorunları konuşmak için söylüyorum. Neden Mustafa, Müller'in kalite olarak altında diye eleştiri yapılıyor. Zaten fiyatından belli" diyerek sözlerini tamamladı.

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    Etiketler:
    Bayern Münih, Beşiktaş, Şenol Güneş, Türkiye
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