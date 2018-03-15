Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde para bastı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmesine rağmen kasasına önemli miktarda para koymayı başardı.

© AA/ Ahmet Dumanlı Beşiktaş UEFA sıralamasında 'uçtu'

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olarak 12.7 milyon euroluk (59 milyon TL) ayak bastı parasının tamamını alan siyah-beyazlılar, Bayern Münih'e elense de bu sezon para bastı.

Pazarlama geliri olarak yaklaşık 25 milyon euroluk (115 milyon TL) gelir elde eden Beşiktaş, performans geliri olarak da 3 galibiyet ve 2 beraberlik alması sebebiyle 5.5 milyon euro (25 milyon TL) almaya hak kazandı.

Son grup maçında aldığı beraberlikle bir üst tura adını yazdırmayı başaran Beşiktaş, 6 milyon euroluk (28 milyon TL) son 16 primi de aldı.

Böylece Beşiktaş'ın kasasına giren toplam para 50 milyon euroyu (230 milyon TL) buldu.