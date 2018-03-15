Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi büyük tesadüf

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2012 yılında yine Kadıköy'de oynanan karşılaşmayla ilginç bir tesadüfle tamamen aynı şartlarda oynanacak.

İki takım içine hayati önem taşıyan dev derbi mücadelesinin tarihi 17 Mart'a denk gelirken, 2012 yılında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmanın da tarihi 17 Mart'tı.

Sözcü Skor'un haberine göre, 17 Mart 2012 tarihinde oynanan derbi mücadelesinde de takımların başında Fatih Terim ve Aykut Kocaman görev yaparken, bu hafta oynanacak derbi mücadelesinde de iki isim takımlarının başında sahaya çıkacak.

Yine 2012 yılında Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçip üstünlüğünü koruyamadığı ve 2-2'lik sonuçla biten mücadelenin iddaa oranlarıyla, bugünkü iddaa oranları da aynı.

HAKEM YİNE BÜLENT YILDIRIM

Benzerliklerin son halkası ise mücadelenin hakeminin belirlenmesinden sonra eklendi. Cumartesi günü oynanacak derbinin hakemi Bülent Yıldırım oldu. 17 Mart 2012'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalan Yıldırım, 17 Mart 2018'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de hakemi oldu.

​Cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesinde 2012'deki derbi mücadelesinden yer alan futbolcular ise Fenerbahçe'de sadece Volkan Demirel olurken, Galatasaray'da ise Fernando Muslera, Hakan Balta ve Selçuk İnan.