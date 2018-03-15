Neymar'ın Hawking paylaşımı infial yarattı

Ayağa kırıldığı için ameliyat olan ve rehabilitasyon dönemine geçen Neymar, dün ölen Hawking anısına yaptığı paylaşımda çektiklerini efsane fizikçinin ömür boyu verdiği yaşam mücadelesiyle kıyasladı. PSG'ye rekor fiyata transfer olan Brezilyalı yıldıza en çılgın hayranları bile tepki gösterdi.

Bu ay bir maçta ayak bileği burkulduğu ve tarak kemiği kırıldığı için ameliyat olan Neymar, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Dünyanın en pahalı futbolcusu, bu yüzden çektiği acıyı, ömür boyu ALS benzeri bir hastalıktan çeken, tümüyle fiziksel dejenerasyona uğrayan ve ancak bir 'synthesizer' aracılığıyla konuşabilen ünlü fizikçi Stephen Hawking'in çektikleriyle kıyaslayan bir paylaşım yaptı.

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.



Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) 14 Mart 2018

Dün 76 yaşında ölen efsane fizikçiyi onurlandırmak için paylaşımda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, tekerlekli sandalyede poz verdi.

Fotoğrafın altına Stephen Hawking'in depresyondaki insanlar için söylediği ''Olumlu bir tutumla içinde bulunduğunuz durumdan en üst seviyede fayda sağlayabilirsiniz'' sözünü yazdı.

Neymar comes under fire for 'repulsive' tribute to Stephen Hawking https://t.co/gjrzt7zccD pic.twitter.com/kIa6bhFH62 — Sun Sport (@SunSport) 15 Mart 2018

Ancak Brezilyalı top cambazı en sıkı hayranlarının bile tepkisini çekti. Sosyal medyada infial yaşandı.

Neymar'a ''Utanç verici'', ''Şok edici'', ''Artık en sevdiğimiz futbolcu değilsin. Hawking'in engelliliğini ve ölümünü kırık bacağınla kamuoyunu meşgul etmek için kullandın'', ''Ben merkeziyetçiliğin zirvesi'', ''Oğlum, bunu hemen sil'' gibi mesajlar gönderildi.

Neymar cannot be your favorite footballer anymore: he used the death of Stephen Hawking and his disability to publicize his recovery for a broken leg. Repulsive. — Mikala Paula (@mikalapaula) 14 Mart 2018

It’s the height of self-centeredness to put Hawking’s death in terms of yourself. Neymar’s temporary wheelchair situation is profoundly minor compared to the lifetime wheelchair situation Hawking had. I’m sure Neymar meant no harm, but come on. — Grant Wahl (@GrantWahl) 14 Mart 2018