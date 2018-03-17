'Evin ışığını kesecek' diye Chelsea'nin yeni stadına onay vermeyen komşu ikna edildi

Chelsea'nin yeni stat projesinin önündeki en önemli engel kalktı.
Work can now start on Chelsea's new £1bn stadium at Stamford Bridge.— BBC Sport (@BBCSport) 16 March 2018
They've settled a dispute with a neighbour who objected to the construction.
Full story: https://t.co/bqq8leti1r pic.twitter.com/maU4B3smHl
AİLE TUTARI KABUL ETMEDİ
Crosthwaite ailesi, Chelsea'nin 500 milyon euro'ya mal olacak yeni 60 bin kişilik stadının evlerinin güneş ışığını keseceği gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Chelsea'nin aileyi ikna etmek için 1 milyon Pound önerdiği ama ailenin 20 milyon Pound talep ettiği İngiliz medyasına yansımıştı.
69 yaşındaki emekli Bankacı Nicolas Crosthwaite, 50 yılı aşkın bir süredir bu evde yaşadığını belirterek, "Yeni stat, evimin en az beş odasının güneş ışığı almasını engelleyecek. Ben de, eşim de, çocuklarımız da bunu kabul edemeyiz" demişti.
Uzun görüşmeler sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlandığı ve ailenin mahkeme başvurusunu geri çektiğini yazan İngiliz gazeteleri, aile ve Chelsea arasındaki anlaşmanın finansal detaylarının gizli tutulduğunu belirtti.
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