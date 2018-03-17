'Evin ışığını kesecek' diye Chelsea'nin yeni stadına onay vermeyen komşu ikna edildi

Chelsea'nin 500 milyon euro'ya mal olacak yeni stat projesinin önündeki en önemli engel kalktı. Crosthwaite ailesi projeye oturdukları evin güneş ışığını keseceği gerekçesiyle onay vermiyor ve 20 milyon Pound talep ediyordu. İngiliz basını ailenin ikna edildiğini ve projeye vetoyu kaldırdığını yazarken, anlaşmanın nasıl sağlandığı açıklanmadı.

Chelsea'nin yeni stat projesinin önündeki en önemli engel kalktı.

Work can now start on Chelsea's new £1bn stadium at Stamford Bridge.



They've settled a dispute with a neighbour who objected to the construction.



Full story: https://t.co/bqq8leti1r pic.twitter.com/maU4B3smHl — BBC Sport (@BBCSport) 16 March 2018

​AİLE TUTARI KABUL ETMEDİ

Crosthwaite ailesi, Chelsea'nin 500 milyon euro'ya mal olacak yeni 60 bin kişilik stadının evlerinin güneş ışığını keseceği gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Chelsea'nin aileyi ikna etmek için 1 milyon Pound önerdiği ama ailenin 20 milyon Pound talep ettiği İngiliz medyasına yansımıştı.

© Fotoğraf: Associated Press, Ruptly ABD'de 70 bin kişilik stadyum patlatılarak yerle bir oldu

69 yaşındaki emekli Bankacı Nicolas Crosthwaite, 50 yılı aşkın bir süredir bu evde yaşadığını belirterek, "Yeni stat, evimin en az beş odasının güneş ışığı almasını engelleyecek. Ben de, eşim de, çocuklarımız da bunu kabul edemeyiz" demişti.

Uzun görüşmeler sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlandığı ve ailenin mahkeme başvurusunu geri çektiğini yazan İngiliz gazeteleri, aile ve Chelsea arasındaki anlaşmanın finansal detaylarının gizli tutulduğunu belirtti.