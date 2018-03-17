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    Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk (sağda), Galatasaraylı Martin Linnes (14)

    Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı berabere bitti

    © AA/ Serhat Çağdaş
    Spor
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    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbi 0-0 eşitlikle son buldu.

    Fenerbahçe - Galatasaray
    © AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu
    Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi büyük tesadüf
    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

    48. dakikada Feghouli'nin uzun pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Rodrigues'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'den döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in bekletmeden şutunda ise son anda yatarak topa müdahale eden Neustaedter, gole izin vermedi.

    60. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Nagatomo'nun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Pozisyonu takip ederek topun sahibi olan Feghouli'nin dar açıdan vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex De Souza da izledi.
    © AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu
    Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex De Souza da izledi.

    65. dakikada Dirar'ın sağdan ortasında altıpas çizgisi üzerinde uygun durumda bulunan Alper Potuk'un kafayla vurduğu topu kaleci Muslera kontrol etti.

    78. dakikada Alper Potuk'un sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Valbuena'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

    Galatasaray-Fenerbahçe
    © AA/
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 1'e 6000 veren bahis
    84. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Linnes'in sağdan ortasında savunmadan seken top ceza yayı içindeki Belhanda'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel sağına gelen topu yatarak tuttu.

    86. dakikada ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Giuliano, sağından bindiren Fernandao'yu gördü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

    89. dakikada Galatasaray, direğe takıldı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Brezilyalı oyuncunun şutunda barajı geçen meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, üzüntü yaşadı.
    © AA/ Serhat Çağdaş
    Bir pozisyon sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, üzüntü yaşadı.

    90+4. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis, uygun şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Tolga Ciğerci'ye verdi. Tolga'nın penaltı noktası civarından uygun durumda sol ayağıyla vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

    Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

    Mücadeleyi AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım (sağ3), Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz (sağda), Adalet Bakanı Abdulhamit Gül (sağ2), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz (sol2) ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da (solda) izledi.
    © AA/ Serhat Çağdaş
    Mücadeleyi AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım (sağ3), Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz (sağda), Adalet Bakanı Abdulhamit Gül (sağ2), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz (sol2) ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da (solda) izledi.

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    Etiketler:
    Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye
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