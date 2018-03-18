Attığı 2 golle Everton'a galibiyeti getiren Cenk Tosun, 'maçın adamı' seçildi

Everton'ın Twitter hesabında yer alan açıklamada, yapılan ankette taraftarlarca en çok oyu alan milli futbolcunun, maçın oyuncusu seçildiği belirtildi.

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Cenk Tosun'un performansını öven Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce ise "Cenk, yabancı bir ülkeden ocak ayında gelerek kadroya katılmasına rağmen birçok forvet oyuncusuna oranla çok daha çabuk takımıyla uyum sağladı" dedi.

⭐️ | Today's Man of the Match, as voted for by you, is… @CenkTosun_! #TosunPaşa ⚽️



RT this post and follow @Davanti_Tyres to win a signed photo of Cenk! #performancedriven pic.twitter.com/cInFjccCPk — Everton (@Everton) 17 Mart 2018

​'FAZLADAN ANTRENMAN YAPTI'

Dubai'de yaptıkları kamp sırasında Cenk Tosun'un çok iyi bir performans sergilediğini belirten Allardyce, "Dubai'de fazladan antrenmanlar yaptı ve takım arkadaşlarıyla kaynaşma imkanını buldu. İlk 11'de oynadığından bu yana çabalarının karşılığını sahada almaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

İngilizler, stattan “Cenk Tosun” tezahüratıyla ayrılıyor..

Büyük gurur..🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/2iABSuNrtz — Fırat Günayer (@firatgunayer) 17 Mart 2018

​'DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE DURMA YETENEĞİNE SAHİP'

© REUTERS/ Andrew Yates Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk golünü attı

Son 3 lig maçında 4 kez ağları sarsan Cenk'in takımını taşıdığını belirten 63 yaşındaki teknik adam, "Geçen haftaki Brighton maçının ardından bugün de kazanmamızın tek nedeni Cenk Tosun. Bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla son derece bitirici. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı.

Evertonlı taraftarlar da sosyal paylaşım sitelerindeki mesajlarında, maçın zorlu hava koşullarında oynanmasına rağmen Cenk Tosun'un üstün performansı sayesinde 3 puanı aldıklarını yazdı.