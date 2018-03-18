Attığı 2 golle Everton'a galibiyeti getiren Cenk Tosun, 'maçın adamı' seçildi

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Cenk Tosun'un performansını öven Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce ise "Cenk, yabancı bir ülkeden ocak ayında gelerek kadroya katılmasına rağmen birçok forvet oyuncusuna oranla çok daha çabuk takımıyla uyum sağladı" dedi.
⭐️ | Today's Man of the Match, as voted for by you, is… @CenkTosun_! #TosunPaşa ⚽️— Everton (@Everton) 17 Mart 2018
RT this post and follow @Davanti_Tyres to win a signed photo of Cenk! #performancedriven pic.twitter.com/cInFjccCPk
'FAZLADAN ANTRENMAN YAPTI'
Dubai'de yaptıkları kamp sırasında Cenk Tosun'un çok iyi bir performans sergilediğini belirten Allardyce, "Dubai'de fazladan antrenmanlar yaptı ve takım arkadaşlarıyla kaynaşma imkanını buldu. İlk 11'de oynadığından bu yana çabalarının karşılığını sahada almaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
İngilizler, stattan “Cenk Tosun” tezahüratıyla ayrılıyor..— Fırat Günayer (@firatgunayer) 17 Mart 2018
Büyük gurur..🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/2iABSuNrtz
'DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE DURMA YETENEĞİNE SAHİP'
Evertonlı taraftarlar da sosyal paylaşım sitelerindeki mesajlarında, maçın zorlu hava koşullarında oynanmasına rağmen Cenk Tosun'un üstün performansı sayesinde 3 puanı aldıklarını yazdı.
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