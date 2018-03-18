NTV Spor kapandı

NTV Spor'un son yayını, dün akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçının hemen ardından ekrana gelen 'Yüzde 100 Futbol' programıyla gerçekleşti.

Kanalı, NTV Spor'un ekran yüzleri Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen kapattı.

Türk sporuna yıllarca verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz. @ntvspor pic.twitter.com/GiYnCMMPfR — Fanatik (@fanatikcomtr) March 17, 2018

​Saatler 22.30'u gösterdiğinde NTV Spor'un yerine DMAX yayına başladı. Discovery Communications'ın bünyesinde yayına başlayacak olan DMAX, NTV Spor'un frekansıyla 22.30'dan itibaren yayına girdi.