Başakşehir, Beşiktaş'ı sahasında 1-0 yendi

Başakşehir, 28. dakikada Elia'nın attığı gol ile karşılaşmayı kazandı. Başakşehirli Caiçara, maçın 62. dakikasında kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.
© AA/ Serhat Çağdaş
Bu sonuçla birlikte, Beşiktaş 50 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı dörde yükseldi.
Başakşehir ise 53 puanla ikinci sıradaki yerini almış oldu.
HAFTANIN TEK GALİBİ
Dün oynanan derbide, Galatasaray ve Fenerbahçe golsüz berabere kalmıştı.
Başakşehir, bu hafta zirve mücadelesinde 3 puan alan tek takım olarak büyük avantaj yakaladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)