Ali Koç'tan 'Fenerbahçe'yi böldü' diyen Aziz Yıldırım'a yanıt

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'yi böldü' suçmalarına yanıt veren Ali Koç, "Fenerbahçe'yi hiç kimse bölemez. Şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim. Aziz Yıldırım'ın bende emeği çoktur" dedi.

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçimde aday olan işadamı Ali Koç, taraftarlar ve kongre üyelerinin düzenlediği bir organizasyonda konuştu. Seçim sürecini değerlendiren Koç, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki ithamlarına da yanıt verdi.

"Şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim" diyen Koç, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'yi hiç kimse bölemez. Fenerbahçe TV ya da başka bir platformda başkan adaylarının konuşması bu konuların en iyi çözümüdür. Başkanımızın emeği bende çoktur. 2006'da beni yönetime davet etmese belki bugünlere gelemezdim. Türk sporunda da, Fenerbahçe'de de emeği çoktur. Saygıda kusur etmem ama bu iş bittiğinde birbirimizin yüzüne bakabilecek konumda olmamız gerekiyor."

Aziz Yıldırım, "Kongre çığırtkanlığı yapmayacağız kisvesi altında 1.5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Geçen sezonun ortasında, Konya maçımıza 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını 'Her şartta adayım' diyerek açıkladı. O günden bu güne, tüm camianın dikkati artık kongredeydi. Herkes başta futbol takımımız olmak üzere takımlarımızı 2. plana itti ve kongre konuşmaya başladı. Taraftarlar ikiye bölündü, sosyal medyada uzun süredir güdümlü hesaplar sayesinde başlamış olan gerginlik artık sokağa yansımaya başladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz'da başarılamayan ayrışma şimdi başarıldı" ifadelerini kullanmıştı.