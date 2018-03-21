Derbide 37 milyon TL'lik bahis yapıldı

İddaa'nın sabit ve sanal bayi toplamında hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Galatasaray lig karşılaşmasının oluşturduğu hacim 37 milyon lira oldu. Oynanan bahislerin sadece yüzde 14.3'ünde beraberlik tahmininde bulunuldu.

Geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde İddaa'nın sabit ve sanal bayi toplamında oluşan hacim 37 milyon 57 bin 922 lira oldu. Maç sonucuna yönelik oynanan bahsin yüzde 65'inde taraftar "Fenerbahçe galip gelir" derken, yalnızca yüzde 20.7'i Galatasaray galibiyetine bahis yaptı, taraftarın büyük çoğunluğu sarı-kırmızılı ekibe şans tanımadı.

İddaa'dan alınan verilere göre, 17 Mart Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi karşılaşmasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçına iddia oynayanlar yoğun ilgi gösterdi.

Derbiye iddia oynayanlar ile 0-0 beraberlikle biten maç öncesi Fenerbahçe galibiyetini favori görürken, Galatasaray'ın galibiyeti ve beraberlik diyenlerin sayısı oldukça geride kaldı.

© AA/ Serhat Çağdaş Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı berabere bitti

Maç sonucuna yönelik oynanan yüzde 44.7'lik oranın yüzde 65'inde taraftar "Fenerbahçe galip gelir" derken, yüzde 20.7'si Galatasaray galibiyetine, yüzde 14.3'ü ise beraberliğe bahis yaptı, iddaa oynayanların önemli kısmı sarı kırmızılı ekibe Kadıköy'de şans tanımadı.

İddaa'nın sabit ve sanal bayi toplamında, Fenerbahçe-Galatasaray lig karşılaşmasının oluşturduğu hacim 37 milyon 57 bin 922 lira oldu.

Fenerbahçe'ye konuk olan ve deplasmandan 1 puanı evine götürmeyi başaran Galatasaray maçın ardından 54 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 48 puanla dördüncü sırada bulunuyor.