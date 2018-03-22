Yekaterinburg’da 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında Futbol Müzeler Gecesi düzenlenecek

Yekaterinburg Yenilikçi Müze Teknolojileri'nden yapılan açıklamada, 19 Haziran'da yapılacak etkinliğin saat 18.00'de başlayarak gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

Bilet fiyatlarının her müze tarafından bağımsız olarak belirleneceği ifade edildi.

Etkinliğin organizatörleri, Dünya Kupası misafirleri için Rusça ve İngilizce müze turlarının düzenleneceğini açıkladı. Etkinliğe, aralarında Orta Urallar Tarih ve Arkeoloji Müzesi, "Harikalar Diyarı" Bebek Oyuncak ve Çocuk Kitapları Müzesi ve "Kanatlı Muhafızlar" Hava İndirme Kuvvetleri Müzesi'nin de bulunduğu 20'den fazla müzenin katılacağı bildirildi.

Yekaterinburg, 15 Haziran'da Mısır-Uruguay, 21 Haziran'da Fransa-Peru, 24 Haziran'da Japonya-Senagal ve 27 Haziran'da Meksika-İsveç karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.