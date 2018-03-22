Fikret Orman, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

'BEŞİKTAŞLI YAPTIK'
Fikret Orman, ziyaretin sonunda Halid bin Mohammed el Atiyye'ye imzalı Beşiktaş forması hediye etti. Beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Fikret Orman, ”Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile Beşiktaş’ımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık” ifadelerini kullandı.
Katar’daki temaslarına öğleden sonra da devam edecek olan Fikret Orman, Set kulübünü de ziyaret edecek. Orman’ın Katar’daki son görüşmesi ise bu akşam gerçekleşecek. Fikret Orman, Katar’ın en büyük Devlet Bankası olan Qatar Central Bank (QCB) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek ve iş birliği görüşmelerinde bulunacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)