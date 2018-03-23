Kaka Leite, FIFA Dünya Kupası sırasında Rusya’yı ziyaret edecek

2002 dünya şampiyonu ve 2007 Altın Top ödülü sahibi Kaka, St. Petersburg stadyumunu ziyaret ederek sahada top sektirdi.

Kaka, statta düzenlenen basın toplantısında, "İlk kez St. Petersburg stadyumundayım ve genel olarak ilk kez bu şehirdeyim. Burada her şeyin Dünya Kupası'na hazır olduğunu görüyorum" dedi.

Stadyumun turnuvanın ardından Zenit kulübünün hizmetinde kalacak olmasının önemli olduğunu belirten Kaka, "Bu takımı iyi olmasa da biliyorum, çünkü burada dostum Hulk oynadı. Birkaç maçı izlemek için yazın buraya gelmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.