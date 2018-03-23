Aziz Yıldırım, Ali Koç'un seçim sloganını eleştirdi: Sanki geçmişte futbolda Avrupa şampiyonu olmuşuz gibi...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçimde aday olan Ali Koç'un 'Özlenen Fenerbahçe için' sloganını eleştirdi. Sloganın iyi düşünülmediğini belirten Yıldırım, "Özlenen Fenerbahçe dediğiniz zaman sanki geçmişte futbolda Avrupa şampiyonu olmuşuz gibi..." ifadelerini kullandı.