Aziz Yıldırım, Ali Koç'un seçim sloganını eleştirdi: Sanki geçmişte futbolda Avrupa şampiyonu olmuşuz gibi...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün '1907 Okul 1907 Pota' projesi kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesindeki okullarda yaptırılan basketbol potalarının açılış törenine katıldı.
© AA/ Yasin Aras
Proje çerçevesinde İdriskoru köyünde bulunan İbrahim Aydın İlkokulu'ndaki basketbol potalarının açılışını gerçekleştiren Yıldırım, Ali Koç'un 'Özlenen Fenerbahçe için' sloganına da yanıt verdi.
Sloganın iyi düşünülmediğini belirten Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
'SON 20 YILDA FENERBAHÇE'NİN GELDİĞİ NOKTAYI MI ÖZLÜYORUZ?'
- Özlenen Fenerbahçe bu mu, yoksa 1998'den önce bu saydıklarımın hiç biri olmayan, 6 ayda bir kongreye giden 6 ayda bir kendi arasında savaşan, başkanları gönderen, yöneticileri gönderen, kız basketi 2. ligde, kız voleybolu 2. ligde. 1. lige çıkmasın diye uğraş verilen bir tek futbol takımına dayalı düzeni mi özlüyoruz?
- Yoksa son 20 yılda Fenerbahçe'nin geldiği noktayı mı özlüyoruz veya özleyeceğiz. Şimdi konuşmaları yaparken dikkat etmeniz lazım. Özlenen Fenerbahçe dediğiniz zaman sanki geçmişte futbolda Avrupa şampiyonu olmuşuz gibi… Basketbola geldiğiniz zaman geçen yılın Avrupa şampiyonu Fenerbahçe basketbol takımıdır.
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