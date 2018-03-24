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    Olympiakos futbol kulübünün sahibi Vangelis Marinakis

    Olympiakos futbol kulübünün sahibine uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması

    © AP Photo/ Thanassis Stavrakis
    Spor
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    Yunanistan’da ünlü armatör ve Olympiakos futbol kulübünün sahibi Vangelis Marinakis’a karşı, Noor 1 olarak bilinen dünyanın en büyük eroin partisi davasıyla ilgili yasal takibat başlatıldı.

    Uyuşturucu- Narkotik
    © AA/
    Türkiye genelinde 1 ayda 3 ton esrar, 2 ton 439 kilogram eroin ele geçirildi
    АМНА’nın haberine göre Pire Savcısı İrini Dziva, Noor 1 davasıyla ilgili armatör Vangelis Marinakis ve 3 ortağına karşı, uyuşturucu finansmanı ve bulundurulması, suç örgütüne katılma, uyuşturucu taşıma, nakil ve satışından yasal takibat başlattı. Davanın ciddiyeti sebebiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesi savcısı Kesni Dimitriu’nun, dosyanın yolsuzlukla mücadele departmanına teslim edilmesini talep ettiği bildirildi.

    Haberde, suç duyurusunun, geminin finansmanı kapsamındaki para transferleri incelendikten ve ön soruşturma tamamlandıktan sonra hazırlandığı aktarıldı.

    Haziran 2014’te Yunanistan sahil güvenliği Pire limanında, Togo bandıralı Noor-1 gemisiyle taşınan 1 ton eroin yakalamıştı. İlk partiden birkaç gün sonra aynı gemide 1.1 ton eroin daha tespit edilmişti. Ele geçirilen uyuşturucunun 200 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu, bugüne kadar el konulan dünyanın en büyük uyuşturucu partisi oldu. Diğer yandan Sputnik’e konuştan bir kaynak, kaçakçıların 900 kilo eroini de Yunanistan’dan çıkarmayı başardığını söyledi.

    Kathimerini gazetesi, Marinakis’le birlikte iş ortakları ABD’de kayıtlı Capital şirketinin eski genel müdürü Nikos Sintihakis, avukat Vangelis Bayraktaris ve sigorta satıcısı İlias Tsakiris’in suçlandığını yazdı.

    Diyarbakır'da bir kamyonda uyuşturucu ele geçirildi
    © AA/ Hasan Namlı
    Koyun taşıyan kamyonda 56 kilo eroin ele geçirildi
    Noor 1 operasyonu, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi’nin (DEA, Drug Enforcement Administration) İran’dan Avrupa’ya yılda 3 kez uyuşturucu transfer ettiği bilgisini vermesi üzerine gerçekleştirilmişti. DEA, 5 ton eroinin İran-Türkiye ve Arnavutluk-Kosova-Avrupa koridorları üzerinden taşındı. Gözaltına alınanlar arasında Türk vatandaşlar da var.

    Operasyonda gözaltına alınan Noor-1 gemisi sahibi Yunan vatandaşı Makis Yannusakis mahkeme tarafından ömür boyu hapse çaptırılmıştı. Ayrıca 1 Yunan ile 2 Türk daha ömür boyu hapis cezasını almıştı.

    Olympiakos kulübü, savcılığın kararıyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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    Etiketler:
    Uyuşturucu, Eroin, Olympiakos Futbol Takımı, Vangelis Marinakis, Yunanistan
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