Demirören için resmen ihraç istendi

Tekinoktay tarafından Beşiktaş kulübü Disiplin Kurulu’na gönderilen ihraç talebinde şöyle denildi:
“22 Şubat Tarihinde Beşiktaş 6. Noterliği vasıtasıyla Yönetim Kurulu’na yapmış olduğum tebligat ile, UEFA Başta olmak üzere yurt dışında ve yurt içindeki mahkeme kararlarıyla maddi kusurları sabit bulunmuş olan, Yıldırım Demirören aleyhine disiplin kovuşturması talebiyle ihracını istemiş bulunmaktayım. Ekte görüleceği tebligat örneğindeki gerekçeler ile ihraç işlemlerinin başlatılması için 12 Mart 2018 tarihinde ayriyeten disiplin kuruluna da talebimi ilettiğimi gerekli bilgilendirmeyle birlikte saygılarımla arz ederim.
Hürser Tekinoktay, Divan Kurulu Başkanlığına da bir yazı göndererek, disiplin kovuşturması ve ihraç talebi için işlemlere başlanılmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Kulübü kongre üyeleri, 2008 yılında yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fulya tesislerinin kira gelirleri ile ilgili işlemlerde kulübün zarara uğratıldığı gerekçesiyle Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurulunun ibrasının iptali için mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beşiktaş Kulübü’nün 24 Şubat 2008 tarihinde yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısında alınan yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ibrasının iptaline ilişkin açılan davayı kabul etti. Mahkeme, Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim ve denetleme kurulunun ibrasına ilişkin kararları iptal etti. Karar Yargıtay onayı ile birlikte kesinleşmiş oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)