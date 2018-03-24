Demirören için resmen ihraç istendi

Beşiktaş’ın Fulya tesislerinin kira gelirleri ile ilgili davada alınan kararları Yargıtay’ın onamasıyla ibrası iptal edilen eski başkan Yıldırım Demirören’in kulüpten ihraç edilmesi için ilk resmi başvuru yapıldı. Fulya davasının davacılarından BJK Divan Kurulu ve kongre üyesi Hürser Tekinoktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Beşiktaş eski başkanı Yıldırım Demirören’in, 'siyah beyazlı kulübe maddi ve manevi zarar verdiğinin mahkeme kararlarıyla sabit olduğunu' gerekçe göstererek resmen ihracını talep etti.

Tekinoktay tarafından Beşiktaş kulübü Disiplin Kurulu’na gönderilen ihraç talebinde şöyle denildi:

“22 Şubat Tarihinde Beşiktaş 6. Noterliği vasıtasıyla Yönetim Kurulu’na yapmış olduğum tebligat ile, UEFA Başta olmak üzere yurt dışında ve yurt içindeki mahkeme kararlarıyla maddi kusurları sabit bulunmuş olan, Yıldırım Demirören aleyhine disiplin kovuşturması talebiyle ihracını istemiş bulunmaktayım. Ekte görüleceği tebligat örneğindeki gerekçeler ile ihraç işlemlerinin başlatılması için 12 Mart 2018 tarihinde ayriyeten disiplin kuruluna da talebimi ilettiğimi gerekli bilgilendirmeyle birlikte saygılarımla arz ederim.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2017/289 numaralı dosya ile görülen İstanbul 6.Asliye Ceza Mahkemesinin Yıldırım Demirören’in de bulunduğu sanıkların beraatine ilişkin kararı ‘suç ve cezanın şahsiliği’ ilkesi uyarınca, suçun kanuni tanımında yer alan fiili gerçekleştiren sanık veya sanıklar ile bunların suçuna diğer sanıkların iştirak edip etmediklerinin tespit edilmesi gerektiği vurgulayarak kulübümüz lehine bozmuştur.”

Hürser Tekinoktay, Divan Kurulu Başkanlığına da bir yazı göndererek, disiplin kovuşturması ve ihraç talebi için işlemlere başlanılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü kongre üyeleri, 2008 yılında yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fulya tesislerinin kira gelirleri ile ilgili işlemlerde kulübün zarara uğratıldığı gerekçesiyle Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurulunun ibrasının iptali için mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beşiktaş Kulübü’nün 24 Şubat 2008 tarihinde yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısında alınan yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ibrasının iptaline ilişkin açılan davayı kabul etti. Mahkeme, Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim ve denetleme kurulunun ibrasına ilişkin kararları iptal etti. Karar Yargıtay onayı ile birlikte kesinleşmiş oldu.