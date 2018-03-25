2018 Formula 1 sezonu başladı: Grid kızları gitti, grid çocukları geldi

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ile arkasındaki Ferrari sürücüleri Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel, startta yerlerini korudu. Ancak yarışın sonunda Vettel, 1.29.33.283'lük derecesiyle kariyerinin 48. birinciliğini elde etti. Vettel'in 5 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton ikinci, liderin 6.3 saniye gerisindeki Raikkonen ise üçüncü oldu.
Sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si 8 Nisan'da yapılacak.
Bu arada pilotlara eşlik etmeleri için grid kızları kullanmaya 'günümüz toplum kurallarına uymadığı' gerekçesiyle son veren Formula 1'de, bu kızların yerine getirilen 'grid çocukları' da ilk kez görev başındaydı.
#AusGP Grid Kids 🙌 pic.twitter.com/BzFymdQp3b— LAT Images (@latimages) March 25, 2018
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