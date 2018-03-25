2018 Formula 1 sezonu başladı: Grid kızları gitti, grid çocukları geldi

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu. Grid kızlarının yerine gelen çocuklar da griddeki yerini aldı.

© REUTERS/ Carlos Barria Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya'nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5303 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ile arkasındaki Ferrari sürücüleri Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel, startta yerlerini korudu. Ancak yarışın sonunda Vettel, 1.29.33.283'lük derecesiyle kariyerinin 48. birinciliğini elde etti. Vettel'in 5 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton ikinci, liderin 6.3 saniye gerisindeki Raikkonen ise üçüncü oldu.

© AFP 2018/ Andrej Isakovic F1'de grid kızları yerine grid çocukları

Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla ikinci, Raikkonen de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si 8 Nisan'da yapılacak.

Bu arada pilotlara eşlik etmeleri için grid kızları kullanmaya 'günümüz toplum kurallarına uymadığı' gerekçesiyle son veren Formula 1'de, bu kızların yerine getirilen 'grid çocukları' da ilk kez görev başındaydı.

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