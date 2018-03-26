Başakşehir'in kurucu başkanı Sözen'den Arda Turan'a: Bizim zamanımızda olsa belediye işçisi olurdu

Şimdiki adıyla Medipol Başakşehir FK, eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbol Takımı'nın kurucu başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık olarak gelen Arda Turan'la ilgili, "Bizim zamanımızda Arda transfer olsaydı para alamazdı ancak belediyede işçi olarak çalışırdı" ifadelerini kullandı.