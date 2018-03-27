Beşiktaş, Ibrahimovic'e 'Hayır' dedi

İddiaya göre siyah-beyazlı yönetim eğer onay verseydi 36 yaşında İsveçli yıldız Ibrahimovic Beşiktaş'a gelecekti. Hürriyet'in aktardığı habere göre, Ibrahimovic'in reddedilme olayı şöyle gerçekleşti:

© REUTERS/ Andrew Yates Ibrahimovic: Adım Andersson ya da Svensson olsa baş tacı ederler

Siyah beyazlı camianın önde gelen iş adamlarından biri yönetime bir teklifte bulundu. Söz konusu iş adamı, "Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'dan ayrılıyor. Eğer onu transfer etmek isterseniz ben 10 milyon euro'luk bir kaynak temin edebilirim. Eğer bu para yetmezse geri kalan tutarı da siz bulursunuz" ifadelerini kullandı.

Teklifi masaya yatıran Beşiktaş yönetimi, konuyu her yönüyle enine boyuna değerlendirdi. Siyah beyazlı yönetimde bir yanda, "Ibrahimovic, dünyaya açılma projemiz çerçevesinde marka değerine tanıtım açısından büyük katkı sağlar. Bu transferi yapalım" görüşü oluştu. Diğer yanda ise, "Kaynak için sponsor olsa da maliyeti çok yüksek. Takımda dengeleri bozar. Yaşı da çok ilerledi. Sportif olarak da bundan sonra çok fazla katkı sunamayabilir" fikri ortaya atıldı.

Sonunda ikinci görüş ağır bastı ve Beşiktaş yönetimi 36 yaşındaki Ibrahimovic'e 'Hayır' dedi.