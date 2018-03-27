UEFA'dan 4. oyuncu değişikliği hakkı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da bazı kural değişikliklerine gitti. Uzatmalara giden maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

© AFP 2018/ Mohammed SAWAF Futbolda 4. oyuncu değişikliğine izin çıktı

UEFA, sitesinden yaptığı açıklamayla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kapsayan şekilde bazı kural değişikliklerine gittiğini duyurdu.

Açıklamaya göre 2018/19 sezonundan itibaren bir takımın elenmesinin gerekeceği maçlar uzatmaya gittiği takdirde 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek. Bu durum diğer 3 oyuncu değişikliğini etkilemeyecek.

FİNALLERDE 23 KİŞİLİK KADRO

Diğer maçlardaki 18 kişilik kadro, Şampiyonlar Ligi Finali, Avrupa Ligi Finali ve UEFA Süper Kupa'ya özel olarak 23 kişiye çıkarılabilecek.

© AFP 2018/ OZAN KOSE Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde para bastı

KADRO KRİZİNE SON: KULÜBEDE 12 YEDEK

Böylece sözkonusu finallerde yedek kulübesinde 7 yerine 12 yedek oyuncu oturabilecek. UEFA'ya göre bu sayede futbol kulüpleri ve teknik direktörler yedeklerle ilgili daha çok esneklik elde edecek, sezonun en önemli fikstüründe kadro şekillendirmeleri kolaylaşacak. © AFP 2018/ SAKIS MITROLIDIS Yunan futboluna Grexit gelebilir

Yanısıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup aşaması bittikten sonra her kulüp herhangi bir kısıtlama olmaksızın kadrosuna 3 yeni oyuncu yazdırabilecek.

MAÇ BAŞLAMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde maçların başlama saati Avrupa saatine göre 18.55 ve 21.00 olarak belirlendi. Türkiye'de sürekli yaz saati uygulamasına geçildiğinden ikinci saatte başlayacak maçlar geceyarısına doğru izlenebilecek.