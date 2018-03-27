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    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

    UEFA'dan 4. oyuncu değişikliği hakkı

    © REUTERS/ Pierre Albouy
    Spor
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    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da bazı kural değişikliklerine gitti. Uzatmalara giden maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

    Irak Kerbela stadyumu Irak Suriye milli futbol takımları dostluk maçı 13 Kasım 2017
    © AFP 2018/ Mohammed SAWAF
    Futbolda 4. oyuncu değişikliğine izin çıktı
    UEFA, sitesinden yaptığı açıklamayla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kapsayan şekilde bazı kural değişikliklerine gittiğini duyurdu.

    Açıklamaya göre 2018/19 sezonundan itibaren bir takımın elenmesinin gerekeceği maçlar uzatmaya gittiği takdirde 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek. Bu durum diğer 3 oyuncu değişikliğini etkilemeyecek.

    FİNALLERDE 23 KİŞİLİK KADRO

    Diğer maçlardaki 18 kişilik kadro, Şampiyonlar Ligi Finali, Avrupa Ligi Finali ve UEFA Süper Kupa'ya özel olarak 23 kişiye çıkarılabilecek.

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    © AFP 2018/ OZAN KOSE
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    Böylece sözkonusu finallerde yedek kulübesinde 7 yerine 12 yedek oyuncu oturabilecek. UEFA'ya göre bu sayede futbol kulüpleri ve teknik direktörler yedeklerle ilgili daha çok esneklik elde edecek, sezonun en önemli fikstüründe kadro şekillendirmeleri kolaylaşacak.

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    © AFP 2018/ SAKIS MITROLIDIS
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    Yanısıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup aşaması bittikten sonra her kulüp herhangi bir kısıtlama olmaksızın kadrosuna 3 yeni oyuncu yazdırabilecek.

    MAÇ BAŞLAMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde maçların başlama saati Avrupa saatine göre 18.55 ve 21.00 olarak belirlendi. Türkiye'de sürekli yaz saati uygulamasına geçildiğinden ikinci saatte başlayacak maçlar geceyarısına doğru izlenebilecek.

    Etiketler:
    4. oyuncu değişikliği, UEFA Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA, Avrupa
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