Kazan’daki yemek festivalinde, Dünya Kupası simgelerinden dev masa örtüsü örülecek

© Sputnik/ Alexey Kudenko Rusya’daki 2018 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak Kazan Arena 7

Kazan Belediyesi Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Darya Sannikova, "Bu yılki ‘Leziz Kazan' festivalinin konusu FIFA Dünya Kupası olacak. Festivalin bu yılki sürprizi, 2018 FIFA Dünya Kupası katılımcısı ülkelerin simgelerinin resmedildiği dev ‘misafirperverlik masa örtüsü' olacak. Şu anda tasarım üzerinde çalışılıyor" dedi.

‘Leziz Kazan' festivali, 2015 yılından bu yana düzenlenmekte. Geçtiğimiz yıl festivali 3 günde 45 bin kişi ziyaret ederek 12 ton yemek yemişti.

Kazan bu yaz yapılacak FIFA Dünya Kapası'nın 6 maçına ev sahipliği yapacak.