Yunanistan'da şiddet olayları nedeniyle askıya alınan maçlar yeniden başlıyor

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kulüplerle varılan anlaşmanın ardından askıya alınan Süper Lig ve Yunanistan Kupası maçlarının yeniden oynanmasına karar verildiği belirtildi.
Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK ile AEK arasında oynanan karşılaşma sırasında ofsayt kararına sinirlenen PAOK Başkanı Ivan Savvidis, korumaları eşliğinde belindeki silahıyla sahaya girerek hakem Yorgos Kominis'i tehdit etmişti. Olayın ardından hükümet tarafından alınan kararla Yunanistan Süper Ligi 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.
FIFA, ligin askıya alınması kararının devam etmesi halinde Yunan takımlarının uluslararası turnuvalara katılamayacağı konusunda uyarıda bulunmuş, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ise PAOK'un üyeliğini askıya almıştı.
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