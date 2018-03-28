Peskov: 2018 Dünya Kupası'na yönelik olası diplomatik boykot turnuvayı etkilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir dizi ülkenin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yapacağı olası diplomatik boykotun turnuvayı etkilemeyeceğini ifade etti.

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, "Resmi yetkililerin şampiyona kapsamındaki bazı etkinlikleri boykot etmesi, bu sportif bayrama olumsuz etki etmeyecek. Zira Dünya Kupası'nda önemli olan bürokratların veya resmi yetkililerin gelmeyişi değil, bu bir takım oyunu" ifadelerini kullandı.

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İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz bakanların ve Kraliyet Ailesi üyelerinin 2018 FIFA Dünya Kupası için Rusya'ya gitmeyeceğini söylemişti.

Batı basınında Skripal olayı nedeniyle bir dizi ülkenin daha şampiyonayı diplomatik düzeyde boykot edeceği haberleri çıkmıştı.

İzlanda da, ülke yönetimindeki isimlerin FIFA Dünya Kupası'na gitmeyeceğini açıklamıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran — 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek.