İngiliz havayolu şirketi paralimpik atletten 'engelli olduğunu kanıtlamasını' istedi

Serebral palsi yüzünden bacaklarını ve sol kolunu kullanamayan kadın, uçuş boyunca ağladı, sonra yaşananları sosyal medyada anlattı.

I’ve not complained on twitter before. The order to publicly prove my disability incident by @easyJet yesterday was beyond devastating.😪 — Sophia Warner (@SprintingSophia) 27 March 2018

​​Warner, "Daha önce hiç Twitter'de şikayet etmedim. Ancak engelliliğimi kanıtlama emri kahredici olmanın ötesindeydi" dedi.

Daily Mirror, havayolu şirketi yetkililerin Warner'i aradığı ve özür dilediğini aktardı.

Londra'daki Paralimpik Oyunlarına katılan Warner, sporu bıraktıktan sonra televizyonda sunuculuk yapmaya başladı.

Daha sonra aynı şirketin bir başka engelli gazeteci Sophie Morgan'ı uçakta unuttuğu ortaya çıktı.

@FrankRGardner same issue at @Gatwick_Airport today. Left on board @easyJet for 40 mins. On stuck in ambulift. No apologies. Only rude staff.. pic.twitter.com/IrhngnRH6o — sophie morgan (@sophmorg) 27 March 2018

​​Morgan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Gatwick Havalimanı'na indikten sonra 40 dakika uçakta bırakıldım. Özür yok. Sadece kaba personel" dedi.