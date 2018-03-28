Fenerbahçe geçmiş şampiyonluklarının peşinde: Arşiv taramaları tamamlanıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de '3 Temmuz ve FETÖ Kumpaslarının Bilinmeyenleri' konulu panele katıldı.
'AYNI DURUMDA OLAN BAŞKA KULÜPLER DE VAR'
Mosturoğlu, "Gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Ondan sonra başvuru yapıp, yapılmayacağına karar vereceğiz. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Çünkü futbol tarihimizde, Lefterleri, Şeref Hasları gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Federasyon 1973'de kuruluyor ama ligler 1958-59 da başlıyor. Kamuoyu bilgilendirmesinin ardından federasyona başvuru yapacağız. Bizim durumuzda olan diğer kulüpler de var. Göztepe ve Altay gibi. Hep birlikte başvuru yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
RESMİ KAYITLARDA 19 ŞAMPİYONLUK VAR
Fenerbahçe'nin toplam 19 şampiyonluğu bulunuyor. Sarı lacivertliler 1 şampiyonluk daha kazanırsa formasındaki yıldız sayısını 4'e tamamlayacak.
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