2018 FIFA Dünya Kupası sırasında Moskova’da 320 doktor ve 100 ambulans ekibi çalışacak

Rusya’nın başkenti Moskova’da, sağlık ekiplerinin 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk tıbbi yardımı sağlamaya hazır olup olmadığı kontrol edildi.

Mos.ru portalında çıkan haberde, tatbikatın Lujniki ve Spartak stadyumlarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Dünya Kupası sırasında Moskova stadyumları, taraftar festivali alanı, uluslararası yayın merkezi, FIFA karargahı ve antrenman sahalarında toplamda 320 doktor ve 100 ambulans ekibi görev yapacak.

Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı Başkanı Aleksey Hripun, "Moskova Sağlık Departmanı'na bağlı sağlık kurumları, başkentimizde yapılan spor dahil çeşitli kitlesel etkinliklerde önemli bir iş tecrübesine sahip. Çalışanlarımızın büyük kısmı daha önce 2017 Federasyonlar Kupası maçlarında görev almıştı" dedi.

Büyük kısmı yoğun bakım doktoru, terapist ve hemşireler olmak üzere 293 sağlık uzmanının İngilizce kurslarını bitirdiği, 400'ün de nisanda bitireceği ifade edildi.