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    Beşiktaş - Fenerbahçe

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Erdoğan'a 'vergi' teşekkürü

    © Fotoğraf: Twitter
    Spor
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    Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayımladı.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe Kulübü, 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinin
    ardından resmi internet sitesinden teşekkür açıklaması yaptı.

    BEŞİKTAŞ: DEVLETİMİZ BÜYÜK BİR ADIM ATMIŞTIR'

    "Devletimiz, amatör branşların gelişmesine katkı sağlayacak olan bu düzenleme ile büyük bir adım atmıştır" denilen Beşiktaş'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

    ​"103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Amatör sporlara kulüplerin daha güçlü destek olmasına imkan sağlayan yeni düzenlemenin hayırlı olmasını temenni ederiz. Yeni vergi düzenlemesi ile, sporcular için ödenen gelir vergisi tutarları iade edilecek böylelikle bu rakamların da amatör branşlara aktarılması imkanı doğacaktır. Devletimiz, amatör branşların gelişmesine katkı sağlayacak olan bu düzenleme ile büyük bir adım atmıştır. Bu tarihi adımın atılmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, ayrıca tasarının kanunlaşması noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destekte bulunan tüm milletvekillerine teşekkür ederiz."

    FENERBAHÇE: TÜRK SPORU VE AMATÖR BRANŞLARIN GELECEĞİ AÇISINDAN TARİHİ NİTELİKTE

    Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması ise şöyle:

    "Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Onaylanan bu kanunla birlikte; sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabilecektir.

    ​Türk sporu ve amatör branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu önemli kanunun çıkmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, konuyu tasarı haline getirerek meclise sunan iktidar partisi mensuplarına, kanun tasarısını destekleyen tüm parti milletvekillerimize ve ilgili tüm bürokratlara teşekkür ederiz."

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    Etiketler:
    vergi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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