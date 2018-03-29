Sahaya silahla giren PAOK Başkanı Savvidis, futboldan 3 yıl men edildi

Yunanistan Futbol Federasyonu, 12 Mart'ta oynanan PAOK-AEK maçında sahaya silahla giren PAOK Başkanı Savvidis'i futboldan 3 yıl süreyle men etti.

PAOK ile AEK arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonun ardından çıkan olaylarda Ivan Savvidis sahaya belinde silah ve korumalarıyla girerek, maçın hakemini tehdit etmişti.

Olayların ardından Yunanistan Futbol Federasyonu ligleri 3 hafta süreyle tatil etmişti.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) de PAOK'un üyeliğini askıya aldığını duyurmuştu.