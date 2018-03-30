Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden aday

Aziz Yıldırım: "Bunu bilen Fenerbahçe taraftarı, aynı çubuklu etrafında dik durarak, tuzakların karanlık yüzlerine tükürdüler. Savcı 'Eklemek istediğin bir şey var mı?' diye sorduğunda 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' diyerek, camianın yüzünü yere düşürmedim." pic.twitter.com/9cx5xHcrWX