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    Aziz Yıldırım

    Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden aday

    © AA/ Serhat Çağdaş
    Spor
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayındaki kongrede yeniden başkan adayı olacağını açıkladı. Yıldırım, "Yeniden birliktelik için, ruhumuz bir olsun diyerek, onurla ve gururla Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran'daki Olağan Genel Kurul öncesi Çırağan Sarayı'nda kongre üyelerinin de katılımıyla düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    • Göreve 1998 senesinin şubat ayında geldiğimizde, karşımızda çok parçalı, dağınık bir camia vardı. Bugün, 20 yıl önceki heyecanımdan daha fazla heyecanlıyım. Yeni bir döneme başlayacağımız için. Fenerbahçe için bir ömür verdim, bir ömür daha veririm.

    ​'FENERBAHÇE AZİZ YILDIRIM DEĞİLDİR, AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE'DEN İBARETTİR'

    • İlk olarak gerekli ekonomik tedbilerleri aldıktan sonra tesisleşme hamlesine başladık. İstedik ki sarı-lacivert yürekli taraftarlarımız en iyi şartlarda, en güzel tesislerde, en modern stadda takımını desteklesin.
    • Aziz Yıldırım
      © AA/ Burak Akay
      Aziz Yıldırım, Ali Koç'un seçim sloganını eleştirdi: Sanki geçmişte futbolda Avrupa şampiyonu olmuşuz gibi...
      Ezeli rakiplerimizin hegemonyasını 'Efsane geri döndü' söylemiyle 2000-2001 sezonu şampiyonluğuyla son verdik. Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonlukla ayyuka çıktı. Ardından 100. yıl şampiyonluğumuz ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaliyle birlikte yatırımlarımızın meyvesini Avrupa'da da almaya başladık. Bilmiyorlardı ki Fenerbahçe, Aziz Yıldırım değildir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir.
    • Hain kumpas ile 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce bu kumpasla ilk karşı karşıya gelen Fenerbahçe oldu. Atatürk'ün Cumhuriyeti ile birlikte Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediler. Onlar zannetti ki, Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır.
    • ​Savcı 'Eklemek istediğin bir şey var mı' diye sorduğunda, "dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" diyerek Fenerbahçelilerin yüzünü düşürmedik.
    • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
      © AA/
      Aziz Yıldırım başkanlığa yeniden aday oluyor
      Fenerbahçe, amatör branşlara en çok yatırım yapan kulüp oldu. Kadınlarda Avrupa Şampiyonu olduk, erkek basketbolda 3 yıl final-four'a kaldık. Geçen yıl şampiyon olarak bunu taçlandırdık.
    • Aziz Yıldırım bunları neden mi anlattı? Çünkü Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir. Birliktelik için, ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla adaylığımı ilan ediyorum. Unutmayın aslolan Fenerbahçe'dir. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

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    Etiketler:
    Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Türkiye
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