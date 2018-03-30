Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden aday

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran'daki Olağan Genel Kurul öncesi Çırağan Sarayı'nda kongre üyelerinin de katılımıyla düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Göreve 1998 senesinin şubat ayında geldiğimizde, karşımızda çok parçalı, dağınık bir camia vardı. Bugün, 20 yıl önceki heyecanımdan daha fazla heyecanlıyım. Yeni bir döneme başlayacağımız için. Fenerbahçe için bir ömür verdim, bir ömür daha veririm.
SON DAKİKA// Başkanımız Aziz Yıldırım: "Yeniden birliktelik için, ruhumuz bir olsun diyerek, onurla ve gururla, Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum." #RuhumuzBir pic.twitter.com/5CHqLF02cR— 12 Numara (@12numaraorg) March 30, 2018
'FENERBAHÇE AZİZ YILDIRIM DEĞİLDİR, AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE'DEN İBARETTİR'
- İlk olarak gerekli ekonomik tedbilerleri aldıktan sonra tesisleşme hamlesine başladık. İstedik ki sarı-lacivert yürekli taraftarlarımız en iyi şartlarda, en güzel tesislerde, en modern stadda takımını desteklesin.
- Hain kumpas ile 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce bu kumpasla ilk karşı karşıya gelen Fenerbahçe oldu. Atatürk'ün Cumhuriyeti ile birlikte Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediler. Onlar zannetti ki, Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır.
Aziz Yıldırım: "Bunu bilen Fenerbahçe taraftarı, aynı çubuklu etrafında dik durarak, tuzakların karanlık yüzlerine tükürdüler. Savcı 'Eklemek istediğin bir şey var mı?' diye sorduğunda 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' diyerek, camianın yüzünü yere düşürmedim." pic.twitter.com/9cx5xHcrWX— 12 Numara (@12numaraorg) March 30, 2018
- Savcı 'Eklemek istediğin bir şey var mı' diye sorduğunda, "dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" diyerek Fenerbahçelilerin yüzünü düşürmedik.
- Aziz Yıldırım bunları neden mi anlattı? Çünkü Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir. Birliktelik için, ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla adaylığımı ilan ediyorum. Unutmayın aslolan Fenerbahçe'dir. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
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