Menajerlere yapılan ödemelerde 'zirve' Galatasaray'ın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, TFF 2. Lig'den 2 ve TFF 3. Lig'den 1 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Galatasaray, 3 milyon 500 bin euro ile başı çekti.
Süper Lig'den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:
- Antalyaspor: 544 bin euro
- Konyaspor: 703 bin 100 euro + 220 bin lira
- Alanyaspor: 565 bin 340 euro
- Beşiktaş: 75 bin euro
- Fenerbahçe: 1 milyon 442 bin 500 euro
- Galatasaray: 3 milyon 500 bin euro
- Göztepe: 120 bin lira
- Kardemir Karabükspor: 670 bin euro + 65 bin lira
- İstanbul Başakşehir: 2 milyon 221 bin 500 euro + 804 bin 910 lira
- Osmanlıspor: 130 bin euro
- Akhisarspor: 59 bin lira
- Trabzonspor: 1 milyon 296 bin 200 euro
Bu arada, listede Süper Lig'den Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor'un bilgileri yer almadı.
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