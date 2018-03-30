Menajerlere yapılan ödemelerde 'zirve' Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, TFF 2. Lig'den 2 ve TFF 3. Lig'den 1 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Galatasaray 3 milyon 500 bin euro'yla birinci sırada.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.

TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, TFF 2. Lig'den 2 ve TFF 3. Lig'den 1 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Galatasaray, 3 milyon 500 bin euro ile başı çekti.

Süper Lig'den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:

Antalyaspor: 544 bin euro

Konyaspor: 703 bin 100 euro + 220 bin lira

Alanyaspor: 565 bin 340 euro

Beşiktaş: 75 bin euro

Fenerbahçe: 1 milyon 442 bin 500 euro

Galatasaray: 3 milyon 500 bin euro

Göztepe: 120 bin lira

Kardemir Karabükspor: 670 bin euro + 65 bin lira

İstanbul Başakşehir: 2 milyon 221 bin 500 euro + 804 bin 910 lira

Osmanlıspor: 130 bin euro

Akhisarspor: 59 bin lira

Trabzonspor: 1 milyon 296 bin 200 euro

Bu arada, listede Süper Lig'den Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor'un bilgileri yer almadı.