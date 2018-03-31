Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Galatasaray Mağazacılık AŞ eski yöneticisi Ali Öğüdücü'nün kürsüde konuşma yaptığı sırada bir üyenin kendisine itiraz etmesi ve konuşmasına bağırarak tepki göstermesi sonrasında salonda tartışma çıkı.

Galatasaray Kulübü'nün 2018 yılı olağan mali genel kurulunda kavga çıktı pic.twitter.com/deSWo9jHbh — FanatikTV (@fanatik_webtv) March 31, 2018

​Öğüdücü, açıklamalarını tamamlamasının ardından konuşmasına karşı çıkan üyelerden Cemal Kadir Sevim'in yanına gitti.

Gerginlik nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verilirken, Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim'in koridorda da tartışması dikkati çekti.

Diğer kulüp üyeleri, tartışan üyeleri sakinleştirmeye çalışırken, kulüp başkanı Mustafa Cengiz kürsüye çıkarak uyarıda bulundu.