Bundesliga'dan gece maçlarında renkli ışık sürprizi

Almanya Bundesliga'da 2018/19 sezonundan itibaren gece maçlarında stadyumun ev sahibi takımın renkleriyle aydınlatılacağı ilan edildi. Ancak bunun 1 Nisan şakası olduğunun anlaşılması fazla uzun sürmedi.

Yeni sezondan itibaren geçerli olacak uygulamayla örneğin Bayern Münih'in kendi sahasında yapacağı gece maçında stat kırmızı renkle aydınlatılacak. Dortmund için sarı, Schalke için mavi, Wolfsburg için yeşil renk kullanılacak.

OFFICIAL: From the start of the 2018/19 season, Bundesliga nighttime fixtures will be played under floodlights in the colours of the home side ❤️💛💚💙



Be excited, be very excited. pic.twitter.com/WK3MQuoANw — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 1 April 2018

​Bu haber Alman liginin resmi Twitter hesabından takipçilerle paylaşıldı.

Congratulation you've just got fooled. — RB. Ibr (@re_shade94) 1 April 2018

​Bundesliga takipçilerinden bazıları bu haberi çok sevdi ancak birçok kullanıcının belirttiğine göre bu sadece 1 Nisan şakasıydı.