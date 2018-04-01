Bundesliga'dan gece maçlarında renkli ışık sürprizi

Yeni sezondan itibaren geçerli olacak uygulamayla örneğin Bayern Münih'in kendi sahasında yapacağı gece maçında stat kırmızı renkle aydınlatılacak. Dortmund için sarı, Schalke için mavi, Wolfsburg için yeşil renk kullanılacak.
OFFICIAL: From the start of the 2018/19 season, Bundesliga nighttime fixtures will be played under floodlights in the colours of the home side ❤️💛💚💙— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 1 April 2018
Be excited, be very excited. pic.twitter.com/WK3MQuoANw
Bu haber Alman liginin resmi Twitter hesabından takipçilerle paylaşıldı.
Congratulation you've just got fooled.— RB. Ibr (@re_shade94) 1 April 2018
Bundesliga takipçilerinden bazıları bu haberi çok sevdi ancak birçok kullanıcının belirttiğine göre bu sadece 1 Nisan şakasıydı.
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