Atiker Konyasporlu Eto'o Cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini açıkladı

'CUMHURBAŞKANI OLMA RÜYAM, SEZAR'IN ROMA HAYALİYLE AYNI'
Eto'o, "Ülkeme cumhurbaşkanı olma rüyam Jül Sezar'ın Roma hayaliyle aynı. Bu, benimle birlikte içimde büyüyen gizli bir arzudur" ifadelerini kullandı.
Hayalini kurduğu yönetim şeklini futbol takımına benzeten Eto'o, "11 bakanı ve 7 genel sekreteri bulunan bir devlet hayali benimkisi. Yedek kadro her zaman zayıf olanın yerini alır. Benim hayal ettiğim devlet şeklinde de genel sekreterler görevini hakkıyla yerine getirmeyen bakanların yerini alır" değerlendirmesinde bulundu.
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Eto'o, hayatındaki bütün zorluklara rağmen hayallerini gerçekleştirdiğine işaret ederek, cumhurbaşkanı olma hayalinden de vazgeçmeyeceğini vurguladı. Eşi Georgette'nin de azimli ve güçlü bir kadın olduğunu anlatan Eto'o, seçim kampanyalarına yakında başlayacağını açıkladı.
ETO'O'YA ÖRNEK; LİBERYA DEVLET BAŞKANI WEAH
Öte yandan, Afrika basınında Samuel Eto'o'nun, Liberya'da devlet başkanı seçilen eski futbol yıldızı George Weah gibi, aday olması halinde cumhurbaşkanlığına seçilebileceği yorumları yapılıyor.
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