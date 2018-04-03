Casillas, kariyerinin 1000. resmi maçına çıktı

Dünya futbolunun sembol kalecilerinden Iker Casillas, Porto'nun ligde Belenenses'e 2-0 yenildiği müsabakada 1000. kez sahaya çıktı.
Iker Casillas adds to his legend in playing his 1000th game of his pro career!— FOX Soccer (@FOXSoccer) 2 April 2018
🏆 5x La Liga
🏆 3x Champions League
🏆 1x World Cup
🏆 2x European Championships
🥅 385 clean sheets
👤 1000 career games pic.twitter.com/0rnRPGvEyA
Porto Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 12 Eylül 1999'da ilk kez Real Madrid formasıyla Athletic Bilbao'ya karşı oynayan İspanyol kalecinin, Porto ile 1000. kez Belenenses maçında forma giydiği bildirildi.
👏 1⃣0⃣0⃣0⃣ jogos de @IkerCasillas— FC Porto (@FCPorto) 2 April 2018
⚪ 1.º jogo: Athletic Bilbao-Real Madrid (12/09/1999)
🔵 1000.º jogo: CF Belenenses-FC Porto (02/04/2018)#FCPorto #IkerCasillas1000 @realmadrid @rfef pic.twitter.com/aJRjmTiGRs
Kariyerinde sadece Real Madrid ve Porto formaları giyen 36 yaşındaki kaleci, İspanya Milli Takımı ile bir Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.
Öte yandan, Portekiz Premier Lig'in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Porto, deplasmanda Belenenses'e 2-0 mağlup oldu.
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