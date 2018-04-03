Casillas, kariyerinin 1000. resmi maçına çıktı

Dünya futbolunun sembol kalecilerinden Iker Casillas, Porto'nun ligde Belenenses'e 2-0 yenildiği müsabakada 1000. kez sahaya çıktı.

Iker Casillas adds to his legend in playing his 1000th game of his pro career!



🏆 5x La Liga

🏆 3x Champions League

🏆 1x World Cup

🏆 2x European Championships

🥅 385 clean sheets

👤 1000 career games pic.twitter.com/0rnRPGvEyA — FOX Soccer (@FOXSoccer) 2 April 2018

​Porto Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 12 Eylül 1999'da ilk kez Real Madrid formasıyla Athletic Bilbao'ya karşı oynayan İspanyol kalecinin, Porto ile 1000. kez Belenenses maçında forma giydiği bildirildi.

​Kariyerinde sadece Real Madrid ve Porto formaları giyen 36 yaşındaki kaleci, İspanya Milli Takımı ile bir Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.

Öte yandan, Portekiz Premier Lig'in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Porto, deplasmanda Belenenses'e 2-0 mağlup oldu.