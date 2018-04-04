Dilmen'den Ibrahimovic yorumu: Kendisi ateist, attığı gollerden sonra düşünmesi lazım

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımına transfer olan yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic'in müthiş bir oyuncu olduğunu belirterek, "Ama bildiğim kadarıyla Ibrahimovic ateist. Attığı bu gollerden sonra düşünmesi lazım biraz" dedi.

Dilmen, Ibrahimovic'in ABD Major Lig ekiplerinden LA Galaxy ile çıktığı ilk karşılaşmada iki gol atarak takımına galibiyeti getirmesini yorumladı.

Sporx'in haberine göre Dilmen, Ibrahimovic'le ilgili, "Felaket müthiş bir oyuncu Ibrahimovic. Messi farklı bir şey ama kendisini Cristiano Ronaldo ile kıyaslayabilirim rahatlıkla" dedi.

Dilmen, "Ama bildiğim kadarıyla Ibrahimovic ateist. Attığı bu gollerden sonra düşünmesi lazım biraz" ifadelerini kullandı.